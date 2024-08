Dalle sagre alle camminate: gli appuntamenti di Ferragosto nel Piacentino

Oggi, giovedì 15 agosto

LUGAGNANO

Festa al Parco Provinciale Monte Moria si rinnova anche quest’anno il tradizionale Ferragosto a mille metri di altitudine nell’Alta Val d’Arda. Oggi e domani, gli stand gastronomici saranno aperti per pranzo e cena, offrendo piatti tipici piacentini accompagnati da ottimo vino locale. L’evento sarà animato da musica dal vivo e DJ set.

PIANELLO

Tombolata del Villeggiante – Piazza Umberto I, ore 21 vivace tombola estiva per Ferragosto, con fantastici premi e divertimento assicurato.

BETTOLA

Bramaiano – Sagra paesana di Agosto oggi e domani in programma due serate di divertimento con ottima musica e stand gastronomici che proporranno un ricco menù di prodotti tipici locali. Ingresso a offerta libera.

VICOBARONE (ZIANO)

Vicobarone in festa – Campo Giochi, dalle 19.30 vieni a goderti la piacevole brezza di questi splendidi colli tra buon cibo, ottimo vino e la musica dell’Orchestra Ikebana.

CASTELSANGIOVANNI

Festa dell’Assunta e di San Rocco – Via Bottarone, dalle 19 da questa sera fino a sabato 17, vi aspettano stand gastronomici e musica live dalle 21.30. Non mancheranno spazi dedicati ai bambini e tante altre attività per tutta la famiglia.

MORFASSO

44ª Marcia di Casali manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero aperta a tutti, con tre percorsi di Km 5, 10 e 20. La partenza è prevista tra le 7.30 e le 9 da Casali di Morfasso. Al termine della marcia, pranzo di Ferragosto presso gli stand gastronomici a partire dalle ore 12.

PIACENZA

Ferragosto ai Musei Civici di Palazzo Farnese in occasione del Ferragosto i Musei Civici rimarranno aperti tutta la giornata, dalle 10 alle 18 con orario continuato. Incluse nel prezzo del biglietto, previste quattro visite guidate straordinarie alle 10.15 – 11.30 – 15 – 16.15.

FARINI

Ferragosto a Pradovera in programma una giornata ricca di eventi per tutta la famiglia, con giochi per bambini e spettacoli. A partire dalle 21, serata danzante con l’Orchestra William Band e, alle 23.30, gran finale con spettacolo di fuochi d’artificio.

PONTE DELL’OLIO

Fiera di San Rocco oggi e domani la storica fiera vi delizierà il palato con il meglio delle prelibatezze locali e non solo, mentre i negozi resteranno aperti per offrirvi esperienze di shopping uniche. Questa sera, non perdete la “Silent Disco” in Piazza Primo Maggio alle 22.30.

BOBBIO

Ferragosto a Bobbio il centro storico si animerà con negozi aperti per lo shopping sotto le stelle, musica live, DJ set, e alle 23.30, uno spettacolo di fuochi d’artificio visibile dal Ponte Gobbo.