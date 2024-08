Nonostante il ricorso per salvare gli alberi, qualcosa si è mosso nell’annunciato cantiere di Piazza Cittadella. Dopo le 21 infatti, col buio, una squadra di operai è arrivata su un camioncino per posizionare una lunga fila di transenne a limitare l’area di intervento. Subito dopo una pattuglia della Polizia municipale ha fatto la sua comparsa per multare tutte le vetture in sosta, comprese quelle che erano parcheggiate davanti al mercato coperto.

La notizia delle transenne ha iniziato a circolare tra i difensori degli alberi, molti dei quali hanno voluto verificare la situazione con i loro occhi. Una di loro, Giulia Deviletti (Sinistra Italiana), aiutandosi con una scala è salita su uno degli alberi destinati al taglio. “Una azione dimostrativa – ha spiegato – perché in una città come Piacenza non è giusto che ci si metta a tagliare alberi di 70 anni fa”.