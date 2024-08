Cittadella, manifestanti accampati anche di notte contro il taglio degli alberi

Cibo e bevande, una tenda per passare la notte, tanta allegria e una sempre maggiore determinazione. I manifestanti che da ormai tre giorni presidiano piazza Cittadella e che nella mattinata di martedì sono riuscirti a bloccare il taglio degli alberi continuano la loro lotta. Lo hanno fatto accampandosi per tutta la notte, per evitare che in tarda serata o all’alba le motoseghe possano entrare in azione.

I manifestanti possono stare nella zona perché non è ancora stato completamente definito il recinto del cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato, un progetto che sta scatenando proteste e polemiche. Una volta che gli operai di Gps (la ditta incaricata dal Comune di Piacenza) avranno delimitato l’area dei lavori, ambientalisti e cittadini dovranno uscire.