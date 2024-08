Dal Quirinale al Municipale: il presidente Mattarella al concerto del 23 settembre

Non capita tutti i giorni di soffiare su 220 candeline: per festeggiare al meglio i suoi 220 anni, il Teatro Municipale di Piacenza si regala il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che il 23 settembre – come chiusura del Festival del Pensare Contemporaneo – assisterà sul palco reale al concerto organizzato da Fondazione Teatri (partner del Festival) con artisti internazionali ed eccellenze piacentine.

Oltre ad Amii Stewart e al violinista di fama mondiale Alessandro Quarta, si esibiranno il Coro delle voci bianche del Conservatorio Nicolini, il coro del Liceo Cassinari, il Coro del Teatro Municipale e l’Orchestra Farnesiana.

Tra classico e contemporaneo, da Verdi a Puccini, arrivando a Ennio Morricone: il repertorio esplorerà varie epoche musicali in un connubio tra tradizione e modernità.

“UN OSPITE SPECIALE PER UN COMPLEANNO SPECIALE”

“Questo concerto – ha spiegato il direttore artistico di Fondazione Teatri, Cristina Ferrari – è nato come degna chiusura del Festival. Uno spettacolo che guarderà alla tradizione, ma strizzando l’occhio al contemporaneo, con artisti che continuano a guardare a questo teatro come a qualcosa di speciale. La caratteristica del Festival è la presenza di artisti internazionali e quindi ci è parso giusto inserire Amy Stewart, che non ha certo bisogno di presentazioni, e Alessandro Quarta, geniale polistrumentista e immenso violinista. Abbiamo voluto affiancare a tutto questo la ‘piacentinità’: da qui la presenza del nostro coro e delle voci bianche del Nicolini, oltre al coro del Cassinari con il quale abbiamo avviato collaborazioni importanti. Infine, l’Orchestra Farnesiana, nata qui in Teatro durante il Covid e composta da grandi strumentisti che suonano in orchestre di tutta Europa. Il miglior modo per accogliere il nostro presidente era quello di salutarlo con l’inno nazionale cantato dai nostri coristi. Il programma proseguirà in chiave di lettura contemporanea passando per la musica di Verdi, con il “Va pensiero” come incipit. A seguire, in prima esecuzione assoluta, l’ultima creazione di Alessandro Quarta “Pucciniana”, dedicata ai 220 anni del Teatro. E poi, in onore della loro collaborazione, Amii Stewart eseguirà alcuni grandi successi di Ennio Morricone. Dopodiché, ecco di nuovo Alessandro Quarta con il suo ‘Alessandro Quarta Quintet’ eseguirà musiche di Nino Rota e Astor Piazzolla. Poi una preghiera scritta da Papa Benedetto XVI che verrà ripresentata da Amii Stewart, un inno alla pace tremendamente attuale. A chiudere “Etere” di Alessandro Quarta”.

il presidente in chiusura del festival

“Si tratta – ha aggiunto la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi, – di un evento di qualità. Il fatto che il capo dello Stato ci onori della sua presenza è motivo d’orgoglio per tutta la città. Tra l’altro, abbiamo avuto la conferma proprio oggi che il presidente Mattarella sarà presente già alle 17.30 per la chiusura del Festival insieme ai ragazzi”.

biglietti in vendita dal 4 settembre

La vendita dei biglietti scatterà a partire dal 4 settembre, con tutte le info presso la biglietteria del Municipale e sul sito di Fondazione Teatri.

TUTTI I DETTAGLI SUL CONCERTO

IL SERVIZIO DI MARCELLO TASSI