Torna il Via Roma Street Market: bancarelle del vintage, antiquariato e giochi

A volte tornano. Per fortuna, verrebbe da dire. E così, dopo due mesi di pausa estiva, torna il Via Roma Street Market. Domenica primo settembre, dalle 9 alle 18.30, via Roma si popolerà di bancarelle del vintage e dell’antiquariato: vestiti, libri, mobili antichi, dischi e oggettistica faranno bella mostra di sé sulle bancarelle che occuperanno la strada dall’incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria.

Presenti come sempre anche gli stand delle attività commerciali della strada: tutti i pubblici esercizi, ma anche i ristoranti e i negozi saranno aperti per rifocillare i frequentatori del market.

Per i più piccoli invece l’appuntamento è con il laboratorio da passeggio “Pittori da giardino” di Pappa e Pero ai giardini Merluzzo dalle 15.00 (accesso gratuito): l’evento è organizzato in collaborazione con il Centro per le famiglie e l’associazione “Le valigie”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTÀ