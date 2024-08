Giunta Tarasconi in trasferta: è iniziato il ritiro politico dell’esecutivo in Val Tidone

Primo giorno di ritiro per la giunta Tarasconi. La trasferta in provincia si svolge stavolta in Val Tidone, nell’agriturismo “Al Mulino”, tra Nibbiano e Pecorara, con una full immersion della sindaca insieme agli assessori in vista del primo consiglio comunale dopo la pausa estiva, previsto lunedì 16 settembre. Domenica la giunta Tarasconi sarà raggiunta da tutti i consiglieri di maggioranza per una sessione “plenaria” del ritiro. Sul tavolo, infatti, ci sono parecchie questioni: la vicenda di piazza Cittadella, il nuovo ospedale e la fase finale di elaborazione del Pug, il Piano urbanistico generale, solo per citarne alcune.

Sullo sfondo del ritiro di giunta, inoltre, c’è una questione ormai costante da inizio mandato, che non sembra tramontare, anzi. Si tratta del ruolo di “Piacenza Oltre” nel mosaico degli equilibri politici: il gruppo di maggioranza lamenterebbe l’assenza di un proprio esponente nell’esecutivo comunale. E se la speranza di “Piacenza Oltre” era quella di ottenere la presidenza del consiglio comunale, questa possibilità è invece sfumata: la poltrona sembra destinata a restare nelle mani di Paola Gazzolo (Pd), che ha rifiutato la candidatura alle prossime Regionali. Non potendo ambire alla presidenza dell’aula, dunque, si ipotizzerebbe l’ingresso in giunta del capogruppo di Pc Oltre Gianluca Ceccarelli, così da garantire una maggiore rappresentanza del gruppo. Ed ecco l’eventuale rimpasto: fuori l’assessore allo sport Mario Dadati, dentro Ceccarelli? Per ora, parliamo di un’indiscrezione. Comunque, prima di intraprendere una scelta concreta, la sindaca Tarasconi sarebbe intenzionata ad aspettare il periodo successivo alle elezioni regionali.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: