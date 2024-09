Red carpet a Venezia per il corto di Bellocchio nato a Bottega XNL

Ieri alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia è stato il giorno di “Se posso permettermi/capitolo II”, il cortometraggio diretto da Marco Bellocchio e girato nell’ambito l’edizione 2023 del percorso di alta formazione in regia cinematografica “Bottega XNL-Fare Cinema” con un cast d’eccezione composto da Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Pier Giorgio Bellocchio, Edoardo Leo, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi, Giorgia Fasce.

È arrivato in Laguna per accompagnare il cortometraggio e assistere alla proiezione ufficiale in Sala Grande al Palazzo del Cinema, anche il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano, Roberto Reggi, accompagnato dal vicepresidente Mario Magnelli e dall’ideatrice di Bottega XNL e direttrice di Fondazione Fare Cinema, Paola Pedrazzini.

le parole di roberto reggi

“È una grande emozione tornare a Venezia a distanza di un anno, con il secondo cortometraggio realizzato nell’ambito di Bottega XNL – è il commento di Roberto Reggi – ma soprattutto è la conferma che con XNL e la sua Bottega abbiamo intrapreso una strada impegnativa, lunga, ma rigorosa, che dà vita a prodotti culturali di livello nazionale e sovranazionale e genera un riscontro concreto per il nostro territorio. Di nuovo mi congratulo con il maestro Marco Bellocchio, con la crew e il cast, con il gruppo dei giovanissimi corsisti che ha contribuito alla costruzione del film, con Paola Pedrazzini, e ringrazio tutta la Rete Cultura Piacenza – Comune, Provincia, Diocesi di Piacenza-Bobbio, Camera di Commercio dell’Emilia e Regione Emilia-Romagna – che ha creduto insieme a noi in questo progetto”.

Dopo il red carpet e il saluto caloroso del direttore della mostra del Cinema, Alberto Barbera, la delegazione ufficiale (composta da Marco Bellocchio, dagli attori e dal Presidente e dal Vicepresidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi e Mario Magnelli, dall’ideatrice di Bottega XNL e direttrice di Fondazione Fare Cinema Paola Pedrazzini, dai rappresentati della casa di produzione Kavac Film Simone Gattoni ed Elena Bellocchio e dal direttore di Rai Cinema Paolo Del Brocco) è entrata tra gli applausi nella Sala Grande del Palazzo del Cinema per la proiezione ufficiale del cortometraggio.

Molte le reazioni divertite durante la proiezione, a sottolineare i momenti comici e gli incontri surreali che costellano la giornata del protagonista Fausto (magistralmente interpretato da Fausto Russo Alesi) nelle sue interazioni con i personaggi che incontra, che hanno il volto di Barbara Ronchi, Pier Giorgio Bellocchio, Edoardo Leo, Fabrizio Gifuni, Filippo Timi.