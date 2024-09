Piacenza jazz club premiato a l’Aquila come migliore jazz club d’Italia

Piacenza Jazz Club premiato come “miglior jazz club dell’anno”. Il riconoscimento è arrivato a L’Aquila sabato 31 agosto e domenica 1° settembre scorsi, in occasione della X edizione de “Il Jazz italiano per le Terre del Sisma”, da parte dell’istituito dalla Federazione Nazionale del Jazz italiano.

la motivazione

Ad accompagnare il premio la presidente Ada Montellanico ha ricordato le motivazioni che hanno portato alla scelta: “Il premio va al Piacenza Jazz Club per aver saputo coniugare nel corso degli anni la capacità di essere una associazione attenta alla produzione musicale non solo italiana ma anche alla didattica e alla formazione. Il Piacenza Jazz Club affianca infatti alla programmazione stabile del jazz club e ai corsi strumentali della propria scuola di musica due festival di rilievo nel corso dell’anno, un contest nazionale per musicisti emergenti e diverse iniziative divulgative rivolte alle scuole del territorio”.

ventun’anni di attività

In questa sintesi è ben condensata e rappresentata tutta la variegata e capillare attività che l’associazione Piacenza Jazz Club svolge sul territorio così come è andata definendosi e consolidandosi nel corso di ventun’anni dalla sua costituzione: la programmazione del club da ottobre a maggio, il Piacenza Jazz Fest tra marzo e aprile, Summertime in Jazz in estate e la Milestone School of Music tutto l’anno.

Presente sul palco per ricevere la targa, insieme al presidente Carlo Izzo, al vice Angelo Bardini e al co-direttore della Milestone School of Music Andrea Zermani, a sancire l’importanza che riveste per l’associazione il lavoro di gruppo e la collaborazione, c’era gran parte del direttivo del Jazz Club insieme a una rappresentanza dei tanti volontari che si prodigano per la buona riuscita delle numerosissime iniziative.

“Questo premio ci riempie di orgoglio e di soddisfazione” commenta Carlo Izzo “A conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che il lavoro e la passione di tutti coloro che si prodigano per il club viene riconosciuto ben al di fuori della nostra provincia e di quelle limitrofe, anche in un contesto nazionale così prestigioso. Questo premio non è che uno sprone che ci spinge a fare sempre meglio e dare il massimo per i nostri soci e tutti coloro che amano la buona musica”.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione di Piacenza e Vigevano, che ha supportato tutte le iniziative del Piacenza Jazz Club fin dalla sua nascita con continuità, permettendogli di crescere e sperimentare nuovi progetti, non solo finanziariamente, come ama ricordare Angelo Bardini, “ma soprattutto condividendo insieme a noi un percorso progettuale e una visione comune di cosa significa fare cultura sul territorio”.