Elezioni regionali, Giancarlo Tagliaferri: “La mia sarà la campagna dell’ascolto”

Ha preso il via la campagna elettorale nel collegio di Piacenza del consigliere regionale uscente in Giancarlo Tagliaferri, vista del voto del 17 e 18 novembre prossimi, per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.

“Da sindaco prima e da consigliere regionale poi, in diciassette anni di impegno politico ho sempre fatto tesoro delle segnalazioni e degli spunti forniti dai cittadini nello svolgimento dei miei mandati amministrativi – si legge nel comunicato stampa -. Per questo intendo continuare ad improntare la mia azione politica tra la gente e sui territori, per dare sempre più voce ai tanti dimenticati da questa Regione e far sì che Piacenza non sia più considerata la cenerentola dell’Emilia”.

Una campagna elettorale incentrata al contatto con la gente, quindi, secondo le intenzioni dell’esponente di Fratelli d’Italia.

“Ho intenzione di girare tutto il territorio provinciale – prosegue Tagliaferri -: le città, i piccoli paesi e le frazioni più remote, come del resto ho sempre fatto in questi anni, per capire e raccontare i problemi reali che vivono le persone nel quotidiano, troppo spesso vessate e sempre dimenticate da una Regione che vede il nostro territorio come la ‘Cenerentola’ dell’Emilia-Romagna. Per questo ho allestito un furgone molto ben riconoscibile e mi presenterò comune per comune, frazione per frazione, per invitare i cittadini a raccontarsi e per poter essere, ancora una volta, un punto di riferimento per tutta la comunità”.