Poli culturali aperti e dibattiti su ambiente e futuro: torna la Notte dei Ricercatori

Si parlerà soprattutto di ambiente e sostenibilità, ma anche di tematiche legate al mondo dei giovani e del futuro come intelligenza artificiale e transizione energetica.

Il Comune di Piacenza ha ormai definito il ricco programma della Notte Europea dei Ricercatori, che coinvolgerà oltre un migliaio di persone a Piacenza nell’ambito della Settimana della Scienza (21-28 settembre).

il programma

Il fulcro degli appuntamenti in calendario venerdì 27 settembre sarà il Laboratorio Aperto dell’ex chiesa del Carmine, dove l’assessore a Università e Ricerca Francesco Brianzi ha presentato il ventaglio di iniziative, affiancato dai rappresentanti di tutte le realtà coinvolte nell’organizzazione di una giornata dedicata sia a insegnanti e studenti, sia ai cittadini che vorranno cogliere un’occasione preziosa di conoscenza e approfondimento su argomenti ad alta specializzazione, ma di grande impatto nella quotidianità di tutti. Ci saranno conferenze, dibattiti, workshop nei maggiori poli culturali piacentini aperti per l’occasione: è già operativa la piattaforma online per le iscrizioni alle tante attività previste in occasione della Notte Europea dei Ricercatori della Settimana della Scienza, per la quale si consolida quest’anno la collaborazione dell’Amministrazione comunale con Frascati Scienza, nell’ambito del progetto Leaf – heaL thE plAnet’s Future finanziato dal programma Horizon-Msca-2023-Citizens-01-01 della Commissione Europea, che coinvolgerà quasi 2000 ricercatrici e ricercatori in una ventina di città italiane.

Dal sito basterà scegliere tra il programma per tutti o quello dedicato alle scuole e poi scorrere tra le centinaia di eventi distribuiti in tutta Italia, potendo selezionare direttamente Piacenza grazie al filtro per località.

