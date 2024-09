Cosa fare nel week-end, tutti gli appuntamenti di Piacenza e provincia

Oggi, Venerdì 13

PIACENZA

dAS Festival – “Corpo Magico” oggi e fino a domenica, Piacenza ospita la seconda edizione del festival multidisciplinare dedicato alla danza e alle sue varie espressioni artistiche. Gli eventi, che si terranno in vari luoghi storici della città, includono concerti, proiezioni, conferenze e performance di danza. L’ingresso è libero per tutti gli eventi, ad eccezione del concerto conclusivo del Quartetto Vanvitelli.

Festa da Steimbar – Parrocchia di San Giuseppe Operaio, dalle 19 inizia stasera e prosegue fino a martedì 17 settembre il tradizionale appuntamento della Parrocchia di San Giuseppe Operaio. Ogni sera stand gastronomici con piatti tipici, musica, spettacoli, giochi per bambini e tanto altro. Ingresso libero senza offerta.

Seabuckthorn – Auditorium Fondazione Piacenza Vigevano, ore 21.15 la rassegna Musiche Nuove a Piacenza si chiude con un concerto esclusivo di Sea Buckthorn (Andy Cartwright), chitarrista e compositore britannico. Utilizzando una chitarra dobro a 12 corde e un contrabbasso, Cartwright crea un’esperienza musicale evocativa, dolcissima e talvolta spinosa. Ingresso gratuito.

CORTEMAGGIORE

Festeggiamenti Settembrini – Piazza Patrioti, dalle 19 da stasera e per tutto il weekend, tornano i tradizionali festeggiamenti settembrini con tre serate di divertimento, musica e buon cibo.

PODENZANO

Lup-Polo Fest – San Polo, dalle 19.30 oggi e domani, San Polo si anima con due serate indimenticabili: birra, ottimo cibo dagli stand gastronomici e tanta musica vi aspettano. Ingresso gratuito tutte le sere.

FIORENZUOLA

Festa Multietnica – Piazza Molinari a partire da questa sera e per tutto il fine settimana, sarà possibile gustare le specialità culinarie di India, Guinea, Sri Lanka, Marocco, Italia, Romania e Brasile, il tutto immersi in danze, profumi, colori e ricchi scambi culturali.

CASTELLARQUATO

Rivivi il Medioevo a partire da oggi alle 16 e per tutto il fine settimana in programma tornei in armatura e di arcieria, dimostrazioni di macchine da guerra tipiche dell’epoca medioevale, spettacoli di fuoco, musica, mercanti, artigiani, erboristi e giullari. Durante tutte le giornate giochi e prove di tiro con l’arco per i bambini, taverna medievale e tanto altro.

TRAVO

Nel salotto di Nonna Speranza – Piazza Trento, ore 21.15 viaggio musicale nella magica atmosfera della Belle Époque. In programma musiche di Lehàr, Lombardo – Ranzato, Kàlmàn, Benatzky, Gill, Ripp. Si esibiranno il soprano Rebecca Brusamonti e il cantante e fine dicitore Gigi Franchini accompagnati al pianoforte da Angiolina Sensale. In caso di maltempo il concerto si terrà nel salone d’onore del castello.

SAN NICOLò

FestinZucca – Piazza Annibale Barca, ore 20.15 oggi e domani si terranno due serate con menù tematico dedicato alla zucca e intrattenimento musicale con i live di Gufolk (venerdì 13 settembre) e Cinzia Davò (sabato 14 settembre).