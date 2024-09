“Festival, opportunità per tutti”: il Comune attiva l’accompagnamento disabili

Il primo pensiero del Festival in arrivo a Piacenza dal 19 al 23 settembre è quello di dare l’opportunità di partecipare agli eventi alle persone con disabilità. Vivere la meraviglia, lo slogan che accompagna il Festival del pensare contemporaneo, deve essere una opportunità per tutti. Con questo obiettivo il Comune di Piacenza mette in campo un servizio di accompagnamento agli eventi dedicato alle persone con disabilità motoria e visiva, oltre all’attenzione alle persone con problemi di udito, affiancando a cinque eventi la traduzione con il linguaggio dei segni.

E’ possibile quindi chiamare il numero 338 4300903, con almeno 6 ore di anticipo, per incontrarsi in uno dei punti prefissati (via Cavour, piazza Borgo, piazza Sant’Antonino) con un accompagnatore volontario e per farsi riservare un posto.

Assistenza per disabilità motoria e visiva

Il servizio “AL TUO FIANCO” risponderà al numero 338-4300903.

La linea telefonica sarà attiva da oggi, venerdì 13 settembre, a partire dal termine della conferenza stampa fino alle ore 13 e dalle 15 alle 17.

Lunedi 16, martedì 17 e mercoledì 18 settembre si potrà chiamare dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

Durante il Festival, da giovedì 19 a lunedì 23 settembre, la linea sarà attiva dalle ore 9 alle 20.

La prenotazione dell’appuntamento deve avvenire con almeno 6 ore di anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

GLI INCONTRI CON INTERPRETE LIS

– “Spazio agli europei” , venerdi 20 settembre dalle 19 alle 20 a Palazzo Gotico

– “Età fragile”, venerdì 20 settembre dalle 21.30 alle 22.30 a Palazzo Gotico

– “La scuola alle prese con l’intelligenza artificiale”, sabato 21 dalle 11.30 alle 12.30 all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano

– “Genitori contemporanei”, sabato 21 dalle 15.30 alle 16.30 a Palazzo Gotico

– “Violenza virtuale”, domenica 22 dalle 10.30 alle 11.30 al Teatro Gioia