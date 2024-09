“Musiche Nuove” chiude con le suggestioni oniriche del chitarrista Andy Cartwright

Quella che va in scena questa sera alle ore 21.15 all’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano è l’ultima data della rassegna Musiche Nuove che si chiude con un concerto raro ed esclusivo.

Sul palco, ingresso gratuito, il cantautore inglese Andy Cartwright, con il progetto “Seabuckthorn”.

Il chitarrista e compositore propone una musica che trae origini dal folk, trasfigurandola con suggestioni oniriche, dilatandone i confini, accarezzando memorie antiche.

“La mia musica – commenta – crea suggestive atmosfere attraverso l’uso sapiente del dobro risonatore, uno strumento dall’aspetto simile a una chitarra acustica ma costruito in metallo, tipico della tradizione folk americana e del bluegrass. Le sue corde, percosse e accarezzate, sprigionano un suono unico, dalle tonalità calde e profonde, che evoca terre lontane e racconti antichi”.

Andy descrive il suo ultimo album con qualche ringraziamento particolare: “E’ la mia prima volta nella vostra città ma non in Italia dove ho suonato già cinque volte, l’ultima nel 2019. Sono felice di tornare, ringrazio associazione Novecento e Max Marchini. Il concept del mio ultimo album, “This warm, this late”, mi è stato indicato dall’etichetta britannica Quiet Details. In tutte le loro uscite all’artista viene chiesto di interpretare il concetto di quiete, come suggerisce il nome dell’etichetta, per creare un clima intimo. Forse una quiete dopo la tempesta. Ho registrato in multitraccia una variazione di strumenti acustici come chitarre, ukulele, violoncello, insieme a un musicista ospite che ha aggiunto contrabbasso e trombone”!.