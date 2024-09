Ecco Bersani e Serra di fronte alla destra:”Diamoci una mossa per essere credibili”

Il tema è il futuro del centro-sinistra. Ma nel cortile del palazzetto dello sport di via Alberici, complici il sottofondo musicale del mitico gruppo beat degli anni ‘60, “I Giganti”, la griglia che sfrigola e le lunghe panche di legno reduci dalle più gloriose stagioni della Festa dell’Unità, si respira un fermento popolare dal sapore novecentesco. Alla Dem Fest che ieri sera ha inaugurato una tre giorni che proseguirà fino a domani con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il messaggio pare allora più chiaro: “Non ci può essere futuro se non si riparte dalle proprie radici”. Che sono le radici – per dirla con le parole del leader storico Pierluigi Bersani – “di un partito solido che deve avere la credibilità per guardare ai giovani cercando di riconoscerne autonomia e politicità”.

Poco prima, in apertura, era stata trasmessa al pubblico (circa 200 i presenti) la video-inchiesta shock realizzata da Fanpage su Gioventù nazionale, l’associazione giovanile di Fratelli d’Italia. “Un’inchiesta – spiega il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, nata per indagare i rapporti tra FdI e il neofascismo”.

Indignarsi, però, non basta: lo sa Michele Serra, giornalista e scrittore a, il cui ruolo nel panorama intellettuale, per sua stessa ammissione, si è fuso con quello di una lunga militanza nelle file del Pci: “Quando eravamo giovani, noi figli del boom economico, eravamo tanti ed eravamo la maggioranza. Se ci muovevamo, come avvenuto negli anni ‘70, avevamo la forza di ribaltare il corso politico degli eventi”.

L’ARTICOLO DI PIER PAOLO TASSI SU LIBERTA’