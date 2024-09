Schlein a Piacenza: “Il governo smetta di attaccare i magistrati e di usare la Rai”

Un lungo abbraccio alla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, di cui dal palco elogerà il buon lavoro fin qui svolto, prima di entrare nel cortile del palazzetto di via Alberici. La prima di Elly Schlein a Piacenza da segretaria nazionale del Pd è accolta dall’applauso di circa 300 persone alla Festa Dem.

Per i giornalisti, lo spazio di un’unica domanda: “Michele De Pascale è stato scelto per provare battezzare il cosiddetto “campo larghissimo”, con Renzi e Conte, alle prossime regionale?”. “La sua – risponde – è una candidatura di cui siamo orgogliosi. Un bravissimo amministratore che a Ravenna ha guidato una squadra fatta di forze civiche e politiche anche molto diverse tra loro che si sono rivelate unite nell’affrontare due eventi drammatici come la pandemia e la più recente alluvione. Sono convinta che possa portare innovazione e garantire la continuità del buon governo di Bonaccini”.

Poi Schlein si sofferma sul caso Open Arms, per cui la Procura di Palermo ha chiesto una condanna di 6 anni a Matteo Salvini: “Questo continuo attacco del governo alla magistratura è fuori posto. Non è opportuno commentare processi in corso. E trovo molto grave l’uso da parte del governo del servizio pubblico, della Rai. Dopo i 18 minuti di intervista all’ex ministro Sangiuliano, ieri i 4 minuti di video senza contraddittorio di Salvini che abbiamo denunciato in vigilanza”.