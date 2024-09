Dal Cheope alla Besurica, in arrivo oltre venti nuove colonnine di ricarica

A Piacenza sono più di una ventina le colonnine di ricarica per le auto elettriche che sorgeranno prossimamente, di cui quindici a stretto giro. Da via Portapuglia a via Palmerio, da via XXI Aprile a via IV Novembre fino a via Sant’Ambrogio e via dell’Artigianato: sono alcune delle ubicazioni confermate in base alla disponibilità di potenza della rete.

“Innanzitutto, nonostante si trovino su strada e quindi su suolo pubblico, le colonnine di ricarica per le auto elettriche non sono a gestione comunale – sottolinea l’assessore Matteo Bongiorni – è semmai un operatore a chiedere l’occupazione di suolo pubblico a medio termine per l’installazione; ed è sempre l’operatore a gestire sia il funzionamento sia l’erogazione di energia elettrica. Come amministrazione abbiamo emesso un avviso di bando per l’aggiudicazione di un progetto di dislocazione di nuove colonnine: l’aggiudicazione è stata di Enel X”.

LE INSTALLAZIONI A BREVE E MEDIO TERMINE

Da qui quindi la prossima installazione di alcuni punti di ricarica al parcheggio dei pontieri fra via XXI Aprile e via Nino Bixio, al Cheope in via Tononi, al parcheggio di via IV Novembre, in via Turati alla Besurica, al parcheggio Lyons di via Boselli, nei parcheggi di viale Sant’Ambrogio e via dell’Artigianato e fra via Ceno e via Bresciani al Capitolo. Sono in attesa di riscontro, ma partiranno comunque a breve anche i lavori per le colonnine in via Portapuglia vicino al cimitero, al parcheggio fra via Palmerio e viale Malta, al parcheggio dell’ospedale in via XXI Aprile, in vicolo Barozzieri, in via Fioruzzi, in via Monte Carevolo e in via Mentovati.

Altre installazioni – in programma successivamente – riguardano invece il parcheggio dello stadio in via Gorra, largo Anguissola in prossimità del Polisportivo, via Conciliazione, il parcheggio dell’ente fiera in via Tirotti e quello del polo logistico in via Bazzani, il parcheggio dei pendolari in via Sant’Ambrogio, via Carini a Sant’Antonio, via Manfredi vicino alla Galleana, via Alberici di fianco al mercato rionale, via Rio Farnese vicino alla chiesa di Santa Franca, il parcheggio in via Bagarotti, il campo Spes di via Anguissola.