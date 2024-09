Telelibertà presenta i nuovi palinsesti tra conferme e tante novità

Debutta in palinsesto “Spazio impresa”, frutto di un’idea nata a quattro mani in collaborazione con Confindustria. “Rappresenta uno sforzo produttivo capace di raccontare la storia imprenditoriale della provincia, evidenziando le eccellenze e il suo contributo all’orizzonte nazionale”, sottolinea Rocco. Altra novità interessante è “Gear up”, una produzione originale in collaborazione con Tuttotek: “Saranno cinque puntate, esploreranno officine fuori dal territorio piacentino, raccontando storie di appassionati che si dedicano alla conservazione di auto d’epoca ma non solo. Un programma fresco e dinamico come “Mondo volley”, un’altra new entry. La conduttrice Alice Morelli porterà gli telespettatori dietro le quinte della Gas Sales Bluenergy. Cito anche la nuova serie “Zona sport”, il vero “quartier generale” per gli sport cosiddetti minori, che si concentrerà sulle discipline meno seguite dai media nazionali ma che, a Piacenza, hanno un forte seguito”.