Cosa fare nel fine settimana, tutti gli appuntamenti di Piacenza e Provincia

Music Festival – Piazza delle Fornaci, dalle 17 alle 23.30 da stasera e per tutto il weekend si terrà la prima edizione del festival dedicato alla musica e allo street food. L’evento prenderà il via venerdì con un tributo a Vasco Rossi, mentre sabato sarà la volta di un omaggio ai Queen. Ogni giorno, a partire dalle 12, l’area street food offrirà una ricca selezione di specialità culinarie e birre artigianali. Ingresso libero.

Festa del Fungo – Piazza Marconi, dalle 19 apertura stand gastronomici dedicati al fungo, il protagonista indiscusso della serata. Alle 22, la festa continua con la Silent Disco: sei DJ su tre postazioni diverse offriranno musica per tutti i gusti.

Pigiama Run – San Polo, dalle 18.30 corsa in pigiama di 4 o 8 km a sostegno dei bambini malati di tumore. L’appuntamento è alle 18.30 presso il campo sportivo. Al termine della marcia, sarà possibile gustare specialità presso lo stand gastronomico, assistere alle premiazioni e divertirsi con il concerto della band The DeeKay.

Notte d’Opera al Teatro Serra – Teatro Serra di Villa Raggio, ore 21.15 il concerto, che mette in luce giovani talenti della musica e del belcanto, includerà un brano di Christian Paterniti, compositore premiato al 6° Concorso Internazionale San Colombano del 2023, e le esibizioni di due finalisti della sezione lirica del concorso: Yo Otahara, soprano, e Ivan Ozerov, baritono. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Festival del Pensare Contemporaneo inizia oggi e proseguirà fino a lunedì 23 il Festival dedicato all’arte, alla cultura e alla scienza. La manifestazione prevede oltre 70 appuntamenti, tra lezioni pratiche di pensiero, dialoghi e concerti filosofici, distribuiti in 12 diverse location della città. Il festival sarà arricchito dalla partecipazione di più di 150 ospiti italiani e internazionali, tra cui artisti, scienziati, scrittori e pensatori di spicco, affiancati da personalità del mondo economico, istituzionale e della società civile.

Festa in strada – Coop Infrangibile – Cooperativa Popolare Infrangibile, dalle 18 inizia stasera e prosegue fino a domenica, l’immancabile festa che affollerà le vie del quartiere più storico di Piacenza. Tre giorni ricchi di attività, eventi culturali, musica e gastronomia. Ingresso gratuito.

Festa dell’albero e della natura. Diamo radici al futuro – Località Vallette di Ceci, dalle 10.30 tradizionale manifestazione dedicata alla natura. Il programma include trekking, attività educative sulla conservazione ambientale, sport e giochi. La manifestazione terminerà alle 15 con l’ammaina bandiera. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato al 27 settembre.

Domani, Sabato 21

CORTE BRUGNATELLA

Mondo d’Appennino – Ozzola, ore 11 la seconda edizione della fiera offre una giornata dedicata agli animali allevati biologicamente. Il programma include una mostra di animali, battesimo della sella, mercatino artigianale, giochi per bambini e musica dal vivo. Per tutto il giorno stand gastronomici della Pro Loco Sant’Antonino proporranno specialità locali e tradizionali per tutta la giornata.

CASTELLARQUATO

StaffettArquato staffetta podistica su un percorso ondulato che attraversa il centro storico di Castell’Arquato. Il ritrovo e il ritiro dei pettorali avverranno in piazza del Municipio dalle ore 15 alle 17.30. La partenza è fissata per le 18, mentre le premiazioni si terranno subito dopo l’arrivo dell’ultima squadra.

GRAZZANO VISCONTI

Grazzano Gin Festival, dalle 15 alle 24 il festival presenterà 20 produttori di gin e distillati provenienti da tutta Italia, con oltre 120 etichette da assaporare. La serata sarà accompagnata da musica dal vivo e DJ set a partire dalle 18. Per i più piccoli, saranno allestite aree dedicate con miniclub e gonfiabili gratuiti. Ingresso libero.

BOBBIO

I tesori di Palazzo Malaspina: tradizione, storia e valorizzazione – Palazzo Malaspina Dal Verme l’antica dimora gentilizia aprirà le sue porte per una visita guidata dell’Archivio Nobiliare e della Biblioteca Storica, organizzata dal Gruppo FAI di Bobbio. Il percorso includerà la visione di documenti storici e un laboratorio sul restauro di tessili antichi. Durante la visita sarà anche possibile degustare vini dell’Azienda Vitivinicola della famiglia Malaspina. Le visite sono previste alle 10, 11.30, 15 e 16.30.

PIACENZA

Via Emilia Classic – Piacenza Expo, dalle 9 alle 17.30 nel corso di questo weekend, il quartiere fieristico di Piacenza ospiterà la manifestazione nazionale dedicata agli appassionati di automobili e motocicli. L’evento offrirà esposizioni, corsi gratuiti di guida sicura, dimostrazioni di manutenzione, mostre e un mercato di modellismo.

PIANELLO

Pianello Frizzante – Piazza Madonna, dalle 10 numerose cantine vitivinicole e aziende presenteranno i loro pregiati prodotti. Si potranno degustare i rinomati vini frizzanti del territorio, assaporare una selezione di specialità gastronomiche e partecipare a diverse iniziative.

Festa Patronale e Fiera di San Maurizio durante la giornata si svolgerà lo “sbaracco” dei commercianti pianellesi, il mercatino dell’antiquariato e gli stand gastronomici offriranno prodotti tipici e specialità locali. Alle 20.30 si esibirà l’orchestra Massimo Dellabianca, seguita dal tradizionale spettacolo pirotecnico alle 23.15, che si tiene da oltre 50 anni.

CORTEMAGGIORE

Festival dell’Anolino Magiostrino – Piazza Patrioti il tanto atteso festival torna alle 19.30 con l’apertura degli stand gastronomici, dove sarà possibile gustare i migliori anolini della tradizione piacentina. Alle 22, la serata proseguirà con la musica della Shary Band 80 voglia di 90/70 party.

PONTENURE

BuskeRaggio – Festival D’Arte di Strada dalle 15 alle 24, il festival offrirà spettacoli, performance artistiche, truccabimbi, street food, un mercatino dei creativi e molto altro. Ingresso libero.

SAN GIORGIO

Festa del Fungo – Piazza Marconi, dalle 18 in programma esibizione e allenamento aperto a tutti di ginnastica dinamica militare. Alle 19 apertura degli stand gastronomici dedicati al re della serata, il fungo. Alle 21 si balla con l’orchestra Angelo Caravaggio.