Lella Costa e Maura Gancitano: “Non solo esperienze belle per crescere”

Imparare a gestire il carburante delle emozioni non è una procedura standard, uguale per tutti. In una piazza Cavalli gremita si è tenuto uno dei dibattiti più seguiti del Festival del Pensare Contemporaneo che ha visto protagoniste Lella Costa e Maura Gancitano.

EDUCAZIONE SENTIMENTALE: LELLA COSTA E MAURA GANCITANO

L’educazione sentimentale è entrata nel dibattito pubblico come possibile soluzione alla violenza di genere, ma viene spesso confusa con le buone maniere, il bon ton, il galateo, vale a dire con un insieme di regole e codici considerati socialmente appropriati, a cui bisogna adeguarsi con ubbidienza. Per questa ragione, spesso riceve critiche e rifiuti. In questo incontro, Maura Gancitano, autrice del libro “Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale” e Lella Costa, attrice e scrittrice, hanno riflettuto intorno a questa idea e alla necessità di un dibattito che sia davvero utile e fruttuoso, in grado di aumentare la consapevolezza collettiva su pulsioni, emozioni e sentimenti e sul rispetto di sé e degli altri.

Il tema centrale è stato l’amore, l’educazione sentimentale e la complessità delle relazioni umane. Durante la presentazione del libro di Gancitano Erotica dei sentimenti, si discute di come l’amore non segua logiche razionali e di quanto sia importante vivere sia le esperienze belle che quelle brutte per crescere come persone.

Le due autrici hanno riflettuto sulla necessità di insegnare ai giovani l’educazione sentimentale, “cosa che manca in Italia” – dicono -, e su quanto sia importante comprendere e comunicare nelle relazioni. La felicità viene definita come l’armonia con il momento presente, mentre il concetto di eros, che appare nel titolo del libro, rappresenta l’energia emotiva che nutre tutte le relazioni felici.

In chiusura, Lella Costa ha recitato versi di Walt Whitman, sottolineando l’importanza di chi ha mantenuto la propria fedeltà e affetto nel tempo, anche di fronte alle difficoltà.