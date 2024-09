Salvini ospite di Confedilizia a Piacenza: “Il processo Open Arms non mi fermerà”

Riflessioni sul nuovo piano “Salva casa” targato Lega, sul ddl per la rigenerazione urbana voluto in particolare da Forza Italia, ma anche sulla proposta del ministro Musumeci di istituire una polizza anti-calamità alla luce della recente alluvione in Romagna durante la tavola rotonda del 34esimo convegno dei coordinatori legali di Confedilizia, che si celebrata come da tradizione nella sala convegni della Banca di Piacenza in via Primo Maggio.

Un appuntamento che ha visto alti esponenti di un ampio arco politico (oltre al centrodestra, anche Pd, 5Stelle e Italia Viva) confrontarsi sul futuro dell’immobile assieme al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il più atteso protagonista di giornata: “Alle elezioni regionali vogliamo vincere – dichiara in apertura ai giornalisti – anche se è stata una settimana particolare. Mi chiedono non solo 6 anni di carcere per aver fatto il ministro (il riferimento è al caso OpenArms), ma anche 1 milione di euro di danni per i clandestini turbati. Non solo non mi fermo, ma lavorerò ancor di più. Specie a Piacenza dove la squadra della Lega è forte e possiamo contare su Matteo Rancan, la nostra punta di diamante, per fare un ottimo risultato”.

Durante i lavori, sono intervenuti anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il parlamentare del Movimento Cinque Stelle Gianmauro Dell’Olio e gli onorevoli piacentini Tommaso Foti (Fratelli d’Italia), Paola De Micheli (Partito democratico) e Elena Murelli (Lega).