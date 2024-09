Cresce l’attesa per l’arrivo di Mattarella. Muti: “Giusto onore per il Municipale”

Cresce l’attesa per l’arrivo domani a Piacenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà una visita breve per celebrare i 220 anni del Teatro Municipale.

Non è previsto il classico bagno di folla. Mattarella atterrerà al Daturi verso le 17.30, incontrerà gli studenti a Palazzo Gotico (ultimo appuntamento del Festival del pensare contemporaneo), presenzierà al concerto al Municipale e lascerà la città subito dopo la conclusione.

l’intervista a riccardo muti

“La visita di Mattarella onora giustamente il Teatro Municipale – dice il maestro Riccardo Muti – e aiuterà la città a sentire l’orgoglio di un tempio della cultura non vuota parola ma coltivazione dell’anima nel senso largo della parola, della gentilezza e della bellezza. Attenzione: i 220 anni non sono soltanto un traguardo, ma un punto di partenza. Bisogna sentire l’obbligo di guardare avanti, di educare continuamente all’armonia. Nel mondo purtroppo devastato da guerre, fame, pericoli di vario genere, guai se perdessimo questa àncora”.

L’INTERVISTA DI PIETRO VISCONTI A RICCARDO MUTI

In occasione della visita del presidente Mattarella, il quotidiano Libertà uscirà lunedì con un inserto speciale di 24 pagine, mentre Telelibertà (canale 76) e il sito liberta.it seguiranno gli appuntamenti con una diretta che inizierà alle 17.30.