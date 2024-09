Libertà premia i vincitori di “Bar Tour”: al primo posto la Cooperativa Infrangibile

Sono i locali più amati di Piacenza e provincia, il luogo di ritrovo per eccellenza di clienti che hanno trovato un piccolo angolo di paradiso. Logico che tanto affetto venisse ripagato in qualche modo prima o poi, e quel momento è arrivato.

Ecco i vincitori di “Bar Tour“, il gioco promosso da Editoriale Libertà che ha premiato i bar più votati. La serata di consegna dei premi, condotta dal giornalista di Telelibertà Marcello Tassi, si è svolta alla Cooperativa Infrangibile di Piacenza nel giorno della sua festa annuale non certo per caso visto che è proprio il locale di via Alessandria il trionfatore di questa edizione.

Presenti le associazioni di categoria locali che hanno sostenuto il gioco: a consegnare la targa del primo posto al presidente della cooperativa Giulio Armanetti è stato il direttore di Unione Commercianti Gianluca Barbieri, che ha commentato positivamente l’iniziativa “per aver dato il giusto risalto ai nostri pubblici esercizi”.

Secondo posto per l’Antico Bar del Castello di Nibbiano di Fiorella Degli Antoni premiata da Simona Lavelli di Confesercenti, felice “per una realtà di paese che è un punto di riferimento per un’intera comunità”.

Infine, terzo posto per il bar Just Cavelli Time di Marco Cavelli: a consegnargli la targa il direttore di Cna Enrica Gambazza, che ha voluto fare i complimenti a Editoriale Libertà, rappresentato da Cecilia Pizzaghi Riccardo Delfanti, “per aver ideato un gioco che ha regalato visibilità e momenti di piacevole leggerezza”.