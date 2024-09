Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Piacenza

E’ iniziata con l’arrivo in piazza Cavalli in auto proveniente da Parma, dove era atterrato il suo aereo, la giornata piacentina del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel salone monumentale di palazzo Gotico il Capo dello Stato sta incontrando i 450 studenti, provenienti da tutta Italia, che hanno partecipato ai laboratori del Festival del Pensare Contemporaneo intitolato “A scuola per vivere la meraviglia”.

Al termine dell’incontro Mattarella si dirigerà al Teatro Municipale, accolto dai bambini dei coro che cantano l’inno nazionale, per assistere ad un concerto in occasione dei 220 anni dalla sua fondazione.

Verso le 19.30/45 ripartirà per Roma.