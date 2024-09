Disoccupati, casalinghe, operai: boom di iscrizioni alle serali. Record al Romagnosi

È boom di iscrizioni ai corsi serali. L’istituto Romagnosi ha registrato numeri record, con la formazione di due super classi da 30 studenti e una da 25. Numeri dichiarati in crescita anche all’istituto superiore Tramello-Cassinari.

Gli “studenti della notte” hanno tutti dai 20 anni in su, la concentrazione maggiore di iscritti si colloca nella fascia d’età tra i 20 e i 40 anni, ma non fanno difetto i cinquantenni. In questo percorso, c’è tanta voglia di riscatto, di crescita personale, di piani B. Ci sono, sui banchi, soprattutto operai (dalla logistica alla meccanica) che intendono investire sulla propria formazione e sulla riqualificazione professionale, disoccupati che puntano a rimettersi in gioco, casalinghe che dopo anni impiegati nella crescita dei figli si ritrovano a cercare nuove strade. Sono immigrati ma ci sono anche tanti, tanti italiani e tante italiane. Anzi, dalle scuole confermano: le parti sono eguali. Tutti in aula con turni settimanali che vanno dal lunedì al venerdì e che partono alle 18 per finire alle 23.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’