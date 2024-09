Elezioni provinciali, si rinnova il consiglio: oggi al seggio 583 amministratori

Si rinnova il consiglio provinciale di Piacenza: oggi, domenica 29 settembre, 583 amministratori (46 sindaci e 537 consiglieri comunali) sono chiamati al voto. Si tratta infatti di elezioni di secondo livello, ovvero non aperte alla cittadinanza, ma solo agli eletti del territorio. Le operazioni avverranno dalle 8.00 alle 20.00 nell’unico seggio allestito all’istituto scolastico Isii Marconi di Piacenza: ad essere eletti saranno i dieci rappresentanti nel consiglio provinciale di Piacenza, mentre la presidenza resta in capo a Monica Patelli. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura del seggio e i risultati sono attesi già in serata.