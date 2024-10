Etica del fine vita, dal rifiuto delle cure al suicidio assistito: convengo in Fondazione

Terzo appuntamento autunnale in Fondazione, nel salone d’onore di Palazzo Rota Pisaroni con “I Giovedì della Bioetica”. Giovedì 10 ottobre, alle 17.30, a Palazzo Rota Pisaroni (sede degli incontri sulla Bioetica) della Fondazione di Piacenza e Vigevano, in via Sant’Eufemia 13, è in programma la conferenza del giornalista Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 ore, e dal 2015 presidente di Vidas Milano, sullo scottante tema “Etica del fine vita: dal rifiuto delle cure al suicidio assistito”.

L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Bioetica – sezione Emilia-Romagna e dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano che sostiene il progetto da alcuni anni.

Il curatore scientifico dei Giovedì della Bioetica è Giorgio Macellari, presidente dell’Istituto Italiano di Bioetica, sezione Emilia-Romagna.