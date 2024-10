Musei e letteratura: una giornata di studi organizzata da Liceo Gioia e Ricci Oddi

Come appaiono e come vengono raccontati i musei nei romanzi e nella letteratura contemporanea? Quali autori e quali luoghi si sono incontrati in questa terra di confine? Come fare della casa di uno scrittore un museo in grado di restituire con pienezza il lavoro e la personalità dell’autore?

Questi e altri temi sono al centro della giornata di studiRi “Musei e letteratura. Reciproci sguardi, incontri e relazioni” organizzata dal Liceo Gioia e dalla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi di Piacenza.

contenuti e ospiti

L’appuntamento è per venerdì 11 ottobre all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12 a partire dalle 9.30. Sul palco, coordinati da Francesca Lucia Valla (docente del Liceo Gioia e co-curatrice dell’iniziativa) si avvicenderanno lo storico e museologo Daniele Jalla, che al rapporto tra musei e letteratura ha dedicato la rubrica “I Musei” raccontati creata nel 2021 per Icom Italia e Corinne Pontillo, ricercatrice presso l’Università di Catania, autrice di Musei di carta (Carocci, 2022) nel quale esplora le rappresentazioni narrative di alcuni spazi museali.

A loro si affiancano Maria Gregorio del gruppo di lavoro sui musei letterari e di musicisti di Icom Italia, che al tema dell’esporre la letteratura ha dedicato saggi e attività curatoriali, Vittorio Ferorelli del settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna con un intervento dedicato alle dimore della scrittura nella Regione e Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, che interverrà sul Museo dell’innocenza del premio Nobel Orhan Pamuk.

gli organizzatori

L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente del Liceo Gioia Cristina Capra, è realizzata a cura di Francesca Lucia Valla, docente di storia dell’arte del Liceo Gioia e di Lucia Pini, direttrice della Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, rinnovando una feconda collaborazione tra le due istituzioni in atto ormai da diversi anni.

ingresso gratuito e aperto a tutti

La giornata è gratuita e aperta a tutti. L’iniziativa si configura come corso di aggiornamento per i docenti tramite l’iscrizione sulla piattaforma Sofia del Miur; per gli architetti è accreditata come occasione formativa nell’ambito dell’aggiornamento professionale continuo previa iscrizione sul portale del Cnappc.