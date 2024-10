“Corteggiando”: a Piacenza appuntamento con il Festival dei corti teatrali

“Corteggiando”, festival di corti teatrali, giunto quest’anno alla 13a edizione, è organizzato da Gruppo Teatrale Quarta Parete ed è ospitato nel rinnovato Teatro San Matteo in Piacenza.

QUARTA PARETE

È una realtà amatoriale ben radicata sul territorio: da sempre utilizza il proprio collettivo per allestire una corposa produzione di spettacoli, ma anche laboratori annuali, compartecipazione a progetti legati al sociale, allestimento di rassegne. Una realtà teatrale che ha ben presente il senso largo del “fare cultura”.

CORTEGGIANDO a piacenza

Nelle dodici precedenti edizioni, ha portato sul palco del Teatro San Matteo circa settanta gruppi/singoli attori diversi. Questa nuova edizione si svilupperà in un’unica serata e darà l’occasione a nove gruppi e singoli attori non professionisti di confrontarsi attraverso brevi performances. Si avrà modo di vedere all’opera realtà amatoriali, provenienti da diverse regioni del nostro Paese, alle prese con testi noti e meno noti (in molti casi si tratta di testi che hanno per autori gli stessi gruppi che si esibiranno sul palco), visitando i più diversi generi teatrali, dal classico al popolare, dal teatro di ricerca al teatro brillante. Va detto che le iscrizioni sono state davvero tante e che, purtroppo, il numero limitato di finalisti non ha permesso a tutti di essere presenti alla serata finale. L’aspetto più rilevante di “Corteggiando” è quello di creare una possibilità di confronto per realtà che hanno poche occasioni di uscire dal proprio territorio per far conoscere il proprio lavoro. E altrettanto rilevante è il consenso che viene riconosciuto a Quarta Parete dalla maggioranza di coloro che hanno preso parte alle diverse edizioni. Proprio per questo motivo, ogni anno si assiste a graditi ritorni e ogni anno nuove realtà si affacciano a questo festival.

LOCANDINA