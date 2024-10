Nuovo ospedale, Tagliaferri: “Progettare il futuro del polichirurgico di via Taverna”

“C’è un tema di grande importanza per il futuro della nostra sanità: il nuovo ospedale di Piacenza e la situazione dell’attuale polichirurgico di via Taverna. È essenziale affrontare questa questione con una progettualità chiara e strategica, affinché non ci si trovi a gestire una struttura che rischia di diventare una cattedrale nel deserto”. Così Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale candidato con Fratelli d’Italia, interviene su un punto ritenuto essenziale per il territorio.

“La costruzione del nuovo ospedale è un passo centrale, seppur rallentato dal centrosinistra a livello locale e regionale. Ma non possiamo permettere, parallelamente, che l’attuale polichirurgico venga dimenticato nel processo decisionale. È imprescindibile, perciò, elaborare un piano concreto e condiviso con le categorie per l’utilizzo della struttura esistente, quando il nuovo hub sarà pronto e operativo. La giunta Bonaccini, purtroppo, ha spesso mantenuto una linea fumosa su questo tema. È necessario che il nuovo governo regionale prenda in mano la situazione con precisione e chiarezza. La comunità ha bisogno di sapere quali sono le intenzioni riguardo al polichirurgico di via Taverna. Occorrerebbe, ad esempio, puntare sulla specializzazione mantenendo così un’importante presenza sanitaria in centro storico. Bisogna sviluppare progetti che possano essere attuati in tempi brevi, affinché l’attuale polichirurgico continui a servire la comunità e non diventi un semplice ricordo di un servizio che un tempo era attivo e vitale. La pianificazione deve avvenire in parallelo con la progettazione del nuovo ospedale, per garantire una transizione efficace e senza sprechi”.