“Piedi allegri camminano insieme”: inaugurato il murale che sa di integrazione

“Piedi allegri che camminano insieme”. È stato inaugurato nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 ottobre, il doppio murale che ha adornato e riempito di differenti colori la parete divisoria tra la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes e i giardini di via Grandi, a Piacenza.

Colori diversi come le culture che ogni giorno si incontrano all’ombra della chiesa. L’opera è stata realizzata da un gruppo di giovani insieme all’artista Alessandra Repetti nell’ambito del bando “Uau Pc” promosso dal Comune di Piacenza. Partner dell’iniziativa il circolo Anspi “Don Armando Borella” e i centri educativi “Stella polare” e “Piedi allegri” di Eureka.

Riqualificare attraverso la street art

“Un’opera dal grande valore artistico che porta con sé un messaggio prezioso – commenta il parroco don Giuseppe Lusignani -, perché questi passi fatti insieme ci permettono di crescere come comunità”. “La street art può aiutarci a riqualificare intere zone della nostra città e può aiutarci a veicolare messaggi importanti di condivisione e di rispetto” sottolinea Francesco Brianzi, assessore alle Politiche giovanili del Comune di Piacenza.

“I ragazzi sono stati speciali – afferma Alessandra Repetti -. Amavo l’idea di vedere tanti piedi diversi camminare insieme verso la stessa direzione”. Vicino al doppio murale ancora qualche parete scolorita. Durante l’inaugurazione è quindi arrivata la promessa da parte dell’assessore di ridare nuova vita e, soprattutto, nuovo colore anche a loro.

“Con l’arte intendiamo passare il messaggio che le soglie siano fatte per essere attraversate e per poter, insieme, vivere il tempo in cui costruire la propria esistenza – conclude don Giuseppe -. Ringraziamo il Comune con la speranza che progetti di questo calibro possano rendere la nostra città sempre più accogliente e di incontro”.