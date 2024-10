“Uno nuovo spazio per i giovani e le loro passioni”: inaugurata Zona Holden

“Un novo spazio dedicato ai giovani, alle loro passioni, all’arte e alla musica”. Nel pomeriggio di oggi, sabato 12 ottobre, è stato inaugurato il centro di aggregazione giovanile “Zona Holden“.

Un’area rinnovata e riqualificata all’interno della Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola in vicolo San Pietro 9, a Piacenza. Una realtà nuova, destinata alla fascia d’età tra i 14 e i 35 anni, realizzata nell’ambito del progetto “Giovani in Biblioteca” del Dipartimento per le Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, di cui il Comune di Piacenza è capofila.

“Un progetto nuovo e ambizioso che abbiamo intrapreso con la preziosa collaborazione di cinque realtà associative locali” ha sottolineato, durante l’inaugurazione partecipata da decine di giovanissimi. l’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi, al fianco della sindaca Katia Tarasconi.

Tra i partner dell’iniziativa Epikurea, Radioraccontiamoci, Piacenza Kultur Dom e Piacenza Network. A rendere speciale l’inaugurazione ci hanno pensato le esibizioni delle allieve della scuola Dance Foundation e del gruppo musicale Fields of Petrichor.

Zona Holden

Il progetto dal valore di 188mila euro ha permesso di ristrutturare un’intera area insonorizzata a disposizione dei più giovani con palco, impianto audio e un pianoforte, come da desiderio dell’assessore Brianzi. “Una bellissima occasione per i nostri ragazzi – sottolinea Graziano Villaggi, in rappresentanza della Passerini – che da lunedì prossimo, ogni pomeriggio, potranno venire qui per partecipare a laboratori di teatro, danza, scrittura e alle svariate iniziative che verranno proposte dalle associazioni coinvolte nel progetto”.