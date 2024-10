Regionali, ecco i candidati della Lega: Rancan, Ferrari, Cappucciati e Velotto

La Lega piacentina ha annunciato i suoi candidati per le elezioni regionali in programma il 17 e 18 novembre. Il capolista sarà Matteo Rancan, 33 anni, segretario regionale della Lega Emilia, che ha scelto di presentarsi nel collegio piacentino: “Ho deciso di ricandidarmi a Piacenza, per la mia terra e la mia gente, anche se avrei potuto optare per un collegio considerato più favorevole. Qui ho il cuore. Sono convinto che questa regione necessiti di un cambiamento radicale, che porti più servizi vicini ai cittadini, una sanità migliore, vera autonomia e attenzione alle persone più fragili. Vogliamo una regione che prenda per mano ogni cittadino per migliorarne la qualità della vita, più vicina ai nostri amministratori locali. Possiamo fare la storia insieme.”

Tra i candidati c’è Lorella Cappucciati, 59 anni, infermiera vedova con tre figli e tre cani. È responsabile dell’attività di ricerca e dell’aggiornamento obbligatorio delle professioni sanitarie in direzione dell’ospedale cittadino. Si propone nella lista del Carroccio: “Lavoro in sanità da 40 anni e questo lavoro mi consente di vivere a stretto contatto con le persone nei momenti di gioia e in quelli più dolorosi. Mi candido in Regione per portare il mio contributo personale e la mia competenza professionale. Desidero rappresentare la voce, i valori e le esigenze delle persone a livello politico, in particolare sui temi socio-sanitari, la disabilità, gli stili di vita, la formazione e la scuola, il benessere degli animali e l’agricoltura.”

Giada Ferrari, 20 anni, studentessa di Medicina e Chirurgia presso l’Università di Parma e volontaria nella Pubblica Assistenza della Val Tidone, è un’altra candidata: “Ho iniziato il mio percorso politico a 14 anni con la Lega, diventando Segretario a Castel San Giovanni e Coordinatrice del gruppo giovani a Piacenza. Quest’anno sono stata eletta Consigliere Comunale a Castel San Giovanni e ora mi candido alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna. Credo fermamente in una nuova visione per la nostra regione, e questo richiede necessariamente un cambiamento che deve coinvolgere anche noi giovani.”

Domenico Velotto, 45 anni, candidato come indipendente, originario della provincia di Napoli, è maresciallo in servizio ai Nas di Parma. Spiega: “La mia candidatura è frutto dell’esperienza alla scuola politica, dove ho capito che questo partito ha una chiara visione per guidare l’Italia verso il futuro. Da dirigente sindacale militare, ho avuto modo di incontrare amministratori pubblici e dirigenti di molti enti, notando come alcune competenze possano sfuggire all’attenzione di molti.”