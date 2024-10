Pratica BorgoFaxhall, la Corte dei Conti assolve Bisotti e Giannessi

L’ex assessore comunale di Piacenza Silvio Bisotti e l’ex dirigente dell’Urbanistica Taziano Giannessi sono stati assolti dalla Corte dei Conti dall’accusa di aver recato un danno erariale al Comune per tre milioni di euro nell’ambito dell’operazione per la riqualificazione dell’area retrostante il centro commerciale BorgoFaxhall.

Secondo l’accusa, la transazione immobiliare tra Comune e Coemi property del 2016 “fu svantaggiosa per l’ente pubblico”, ragion per cui, secondo il pubblico ministero, i due responsabili dell’operazione, proprio Bisotti e Taziano Giannessi avrebbero dovuto rispondere di danno erariale: tre milioni di euro da restituire in solido tra loro.

A distanza di due anni dalla richiesta, è arrivato il pronunciamento: entrambi assolti.

In sede penale, entrambi hanno impugnato l’assoluzione per avvenuta prescrizione per quanto riguarda le ipotesi di truffa e falso in atto pubblico per vedersi riconosciuta una piena assoluzione.