Vorrei una voce – Teatro Filodrammatici, ore 21 monologo teatrale scritto e interpretato da Tindaro Granata, costruito attorno alle canzoni di Mina eseguite in playback. Parte della rassegna L’Altra Scena, lo spettacolo è ispirato al progetto Il Teatro per Sognare, realizzato con le detenute del teatro Piccolo Shakespeare all’interno del carcere di Messina. Al centro della rappresentazione c’è il tema del sogno e la riflessione sulla perdita della capacità di sognare.

AltaVoce Festival – Cooperativa Popolare Infrangibile da oggi e per tutto il weekend torna il festival nazionale dedicato all editoria indipendente. Organizzato da Collettivo ControTendenza, Si Cobas, R-esisto e la Cooperativa Popolare Infrangibile 1946, l’evento celebra la resistenza culturale, ospitando dodici case editrici indipendenti provenienti da tutta Italia.

Fiera di San Fiorenzo – centro paese, per tutta la giornata in programma tante iniziative di svago: luna park, Pane in Piazza per tutto il giorno e street food dalle 18 alle 24 (anche con opzioni senza glutine) in Piazza Molinari, Oktober in Festa in Piazza Caduti, Fiera della Bancarella, concerto della Corale e consegna del premio San Fiorenzo alle 21.

Pupo – Su di noi… la nostra storia – Teatro Politeama, ore 21 il cantautore e showman porta in scena il suo tour teatrale, raccontando il suo straordinario percorso umano e artistico e coinvolgendo il pubblico in un emozionante viaggio tra passato e presente.

Festival della Nuova Umanità – Agriturismo Cà Preda, dalle 10 alle 22 evento dedicato a chi cerca stili di vita alternativi e un commercio più consapevole, offrendo attività ludiche e spirituali per tutte le età per tutto il fine settimana. Tra conferenze, laboratori pratici, musica dal vivo e un’area bimbi, i partecipanti potranno anche gustare una selezione di vegan street food. L’ingresso e tutte le attività sono gratuiti e aperti a tutti.

Vintage a Teatro – Parco Raggio – Teatro Serra, dalle 9 alle 19 mostra mercato dedicata ad articoli vintage ed etnici per tutto il weekend. L’evento includerà anche una sfilata di abiti e accessori vintage, in programma per sabato 19 alle ore 16.30. Ingresso gratuito.

Domenica 20

TRAVO

Laboratorio sulle pintaderas – Parco Archeologico, dalle 15 i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire le tecniche decorative utilizzate dagli antichi abitanti del villaggio neolitico di Sant’Andrea. Durante l’attività, potranno creare una pintadera, un antico “timbro” in argilla, simile a quelli ritrovati durante gli scavi archeologici. L’attività è aperta a tutte le età. Prenotazione obbligatoria.

COLI

Rassegna dei Prodotti della Montagna – Piazza Aldo Moro, dalle 9 la manifestazione offrirà una ricca esposizione di prodotti tipici locali e attrezzature agricole, accompagnata da musica dal vivo, una sfilata del corpo bandistico per le vie del paese, giochi e, naturalmente, le immancabili castagne.

CAORSO

Caorso e tipicità – Via Roma, dalle 9 alle 19 il centro storico di Caorso si trasformerà in una festa di sapori e colori con esposizioni di trattori, un mercato contadino e attività per i più piccoli, tra cui laboratori di cucito, pigiatura dell’uva e preparazione di biscotti. Non mancheranno stand gastronomici con prodotti tipici e intrattenimento musicale.

ROTTOFRENO

Castagnata a 4 zampe – Area Feste giornata dedicata ai sapori dell autunno per tutta la famiglia, con stand gastronomici aperti dalle 11 alle 19, che offriranno un menù ricco e gustoso. Nel pomeriggio si terrà una sfilata di cani con premi per tutti i partecipanti. Dalle 16.30, si ballerà con i DejaVu. Non mancheranno un area giochi per bambini, bancarelle e una caccia al tesoro per i più piccoli. Ingresso libero.

PIACENZA

Prima di andare in scena – Mosè in Egitto – Teatro Municipale, ore 17 nuovo incontro della rassegna Prima di andare in scena , organizzato dalla Fondazione Teatri e dagli Amici della Lirica di Piacenza. L’evento offrirà una presentazione e una guida all ascolto dell’opera “Mosè in Egitto”, che sarà presentata venerdì 25 e domenica 27 ottobre al Teatro Municipale. Ingresso libero.

Concerto “La flûte enchantée” – Galleria d Arte moderna Ricci Oddi, ore 18.30 secondo concerto della rassegna Musique Nouveau 2024, con Sandu Nagy al flauto e Marianna Tongiorgi al pianoforte. Il concerto esplorerà la “musica da salotto” del tardo Ottocento e dell’inizio Novecento.

PODENZANO

Colori d’Autunno – Piazza Ghisoni in programma una giornata dedicata al divertimento e all’aggregazione, con stand gastronomici a partire dalle 11, drink e castagne a volontà. Dalle 15.30 si balla su una pista in acciaio con la musica live dell orchestra Marianna Lanteri.

GOSSOLENGO

Castagnata – Piazza Roma, dalle 11.30 in programma una giornata da trascorrere in compagnia, per iniziare a assaporare la colorata atmosfera autunnale. Saranno presenti stand gastronomici con Basturnoni, Pattona, salame cotto, panini con salume e piadina con nutella. Alle 15 ci sarà musica dal vivo e alle 16 si terrà la consegna delle borse di studio agli studenti e dei diplomi Trinity.

BORGONOVO

51ª Camminata – La Borgovaltidone marcia ludico motoria a passo libero, aperta a tutti, con quattro percorsi di km 3 – 6 – 13 e 22. La partenza libera avverrà presso la Cantina Val Tidone, in via Moretta 58 a Borgonovo, dalle 8 alle 8.30 per il percorso di 22 km, e dalle 8 alle 9.30 per tutti gli altri percorsi.

MORFASSO

Agricastagnata nel Bosco – San Michele la giornata offrirà esposizioni di prodotti agroalimentari e trattori d epoca, attività ludiche per bambini, sculture in legno realizzate dal vivo, e nel pomeriggio, mietitura del frumento con intrattenimento per tutti. Sarà disponibile una piccola cucina per il pranzo.

PECORARA

33° Rassegna del Tartufo Nero di Pecorara, dalle 10.30 torna la rassegna dedicata al re dei prodotti autunnali: il tartufo di Pecorara, riconosciuto come prodotto D.O.C. dal Ministero dal 2014. La giornata sarà ricca di eventi, tra cui la valutazione e la premiazione dei migliori esemplari di tartufi e funghi, una gara di ricerca con premi per i cani da tartufo, un contest culinario e stand gastronomici dove sarà possibile assaporare piatti tipici a base di funghi e tartufi.

FIORENZUOLA

