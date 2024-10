Regionali, Gori oggi a Piacenza: “Emilia Romagna laboratorio da allargare”

L’europarlamentare del Pd Giorgio Gori sarà a Piacenza, oggi, venerdì 18 ottobre, alle ore 18.00 alla Nino Bixio, per lanciare la campagna elettorale di Luca Quintavalla, candidato consigliere regionale a sostegno di Michele de Pascale.

Non manca ormai molto alle elezioni, ma fino a non poco più di un mese fa sembrava quasi scontato che in Emilia-Romagna il centro-sinistra potesse proporre il campo largo con M5S e Iv a supporto del Pd. Onorevole, che cos’è successo nel frattempo? “È successo che le cose si sono un po’ complicate, a partire dalla Liguria. Tuttavia rimango ottimista riguardo alla possibilità che tutte le forze del centrosinistra si ritrovino unite in Emilia-Romagna a sostegno di Michele De Pascale, nella condivisione di un progetto comune. L’Emilia-Romagna ha una sua specificità, non è Roma”.

Un laboratorio politico da estendere poi a livello nazionale? “Che in Emilia-Romagna le cose possano funzionare meglio che altrove lo dicono anche altri segnali. Qui, per esempio, Azione – che a livello nazionale si chiama fuori dal cosiddetto “campo largo” – aderisce convintamente al progetto. Qui +Europa accetta di collocare il proprio simbolo accanto a quello di Azione e dei socialisti. Qui prevalgono il rispetto reciproco e la condivisione delle cose da fare, favorite da una leadership autorevole come quella di Michele De Pascale. Un laboratorio da estendere? Sarebbe importante che lo fosse”.

CONFRONTO TRA CANDIDATI ALBASI E SORESI

Oggi, venerdì 18 ottobre alle ore 17.45 presso Meeting Room Cafè Mirabilia in via Dante, 34 a Piacenza, Lello Albasi, candidato del Partito Democratico alle regionali dell’Emilia Romagna per De Pascale Presidente, incontra Sara Soresi, candidata di Fratelli d’Italia per Ugolini Presidente. Il primo confronto all’americana in terra piacentina.