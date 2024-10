Vendetta, ironia ed emozioni: grazie a “I segreti dello zerbino” fondi per l’Airc

“Come abbiamo fatto a scrivere un libro insieme senza lasciarci? Non lo so, però ci siamo riusciti discutendo, ma soprattutto divertendoci insieme”. Sorride Gian Luca Rocco, giornalista e direttore del Gruppo Libertà mentre ripensa alla fitta corrispondenza via mail tra lui e la sua compagna Cecilia Pierami, anche lei giornalista, che ha portato alla pubblicazione del romanzo “I segreti dello zerbino“.

Un libro schietto, ironico e anche un po’ emozionante che oggi, sabato 19 ottobre, è stato presentato alla Galleria Biffi Arte, a distanza di quattro anni dalla prima ed ultima (finora) presentazione ufficiale. Da allora, tutto è cambiato nel mondo e nella vita privata dei due autori.

“Oggi per noi è un po’ come se fosse una prima volta – commenta Rocco -. Quattro anni fa. infatti, la nascita del libro coincise con lo scoppio della pandemia da Covid e la morte di mio padre. Sono molto felice di essere qui, la vedo come una rinascita, un percorso che continua e che ci permette di riproporre un libro che non creda sia invecchiato, anzi”.

Dall’intuizione di Cecilia Pierami, al primo canovaccio dopo svariate mail, alla stesura di un romanzo scritto a quattro mani (anche se non sembra) e incentrato sul tema della vendetta. “Lo definirei un libro ironico, ma profondo – spiega Pierami -. La protagonista intraprende infatti un viaggio dentro se stessa. Credo che a volte sia necessario ammettere di provare un sentimento di vendetta”.

Il sostegno ad airc

I due autori invitati dalla blogger Paola Torretta hanno presentato davanti a un folto pubblico il romanzo che per l’occasione poteva essere acquistato attraverso donazioni spontanee a favore di Airc, a sostegno della ricerca contro il cancro.

“Ringrazio di cuore Gian Luca, Cecilia e Paola per la scelta di contribuire alla nostra missione di vita – le parole di Elena Leonardi, in rappresentanza di Airc -. La ricerca è fatta di tante piccole cose che insieme formano un grande puzzle che fa rima con cura e con salvezza”.