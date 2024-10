Pupo a Piacenza: “Quanti ricordi romantici a Grazzano Visconti negli anni ’70”

Tappa piacentina al teatro Politeama per il cantautore Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi. Sabato scorso (21 ottobre) l’appuntamento con il suo tour “Su di noi – La nostra storia” ha regalato al pubblico un mix di musica, racconti e ricordi, attraverso un viaggio emozionante tra i momenti salienti della sua lunga carriera, che negli anni ha saputo conquistare il cuore di milioni di fan con successi intramontabili, come “Su di noi”, “Gelato al cioccolato” e “Firenze Santa Maria Novella”.

Telelibertà ha intervistato Pupo prima del concerto, nel ristorante Bella Napoli di Piacenza: “Faccio questo mestiere da cinquant’anni e ho un ricordo in ogni città. Questo territorio mi fa pensare subito a Grazzano Visconti, che frequentavo in maniera romantica con una cantante piacentina negli anni Settanta. La ricetta per attraversa più generazioni con la musica? Ci vuole molta fortuna. Più che il talento di scrivere e cantare, serve il carattere capace di sopportare i momenti più bassi. Per il mio futuro – aggiunto Pupo – non sogno di vincere Sanremo, ma di morire vivendo”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: