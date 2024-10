L’arte contemporanea in mostra all’università Cattolica

All’Università Cattolica si celebra l’arte lombarda degli ultimi 70 anni.

Cultura, contaminazione e condivisione. La grande arte contemporanea si mostra agli studenti, al personale accademico e a chiunque desideri entrare fino al prossimo 6 novembre nell’atrio d’onore della sede piacentina dell’ateneo.

Il contenuto di invidiabile valore arriva tutto dal Mim, Museum in Motion con sede nel meraviglioso contesto del castello di San Pietro in Cerro di proprietà della famiglia Spaggiari. La mostra dal titolo “Settant’anni di arte lombarda nella collezione del Mim” ricalca il grande successo dell’iniziativa promossa l’anno scorso in occasione del 70esimo anniversario della fondazione della sede di Piacenza dell’Ateneo e della Facoltà di scienze agrarie, alimentari ed ambientali. Allora l’esposizione era incentrata sull’arte piacentina.

Quest’anno si esce invece dai confini provinciali con un rilancio sia culturale che geografico attraverso l’esposizione di capolavori firmati tra gli altri da Vincenzo Accame, Arman, Enrico Baj, Bruno Cassinari, Roberto Crippa, Sergio Dangelo, Ugo La Pietra, Vanna Nicolotti, Giò Pomodoro ed Emilio Vedova.

Curatori dell’evento e redattori del relativo catalogo sono i critici Alessandro Azzoni, Roberta Castellani e Carlo Francou.