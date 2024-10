Energia rinnovabile con “Comunità Solare”, 22 famiglia coinvolte

Si chiama “Comunità Solare” la nuova Comunità Energetica Rinnovabile che raggruppa produttori e consumatori nelle provincie di Piacenza e Lodi. Dopo 8 mesi dal suo avvio, si è infatti concluso il quinto Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) fotovoltaico attivato dal Circolo Legambiente di Piacenza, che ha coinvolto 22 famiglie su tutto il territorio della provincia che hanno attivato altrettanti impianti fotovoltaici, quasi tutti dotati di sistemi di accumulo.

Con la collaborazione del Circolo Legambiente di Lodi è stato attivato ora il sesto GAS Fotovoltaico, con una novità: chiunque abbia intestato un contatore elettrico e un tetto, in proprietà o affitto (che sia abitazione, ufficio, negozio, officina o edificio agricolo) può aderire al Gruppo d’acquisto solare per diventare produttore di energia elettrica in Comunità energetica rinnovabile e solidale (CERS). E può farlo subito, firmando il modulo di adesione al GAS Solare promosso dai due Circoli Legambiente: lo si può richiedere via email a [email protected], al telefono 3342367802, oppure scaricandolo dai siti www.legambiente.piacenza.it e www.legambientelodi.it.