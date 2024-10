“Rido, sogno e volo”: Claudia Penoni apre la rassegna del Teatro Manicomics

“Rido, sogno e volo”. Grande attesa per la sesta edizione della rassegna di teatro, clown e circo contemporaneo del Teatro Manicomics sostenuta dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il sipario si alzerà venerdì 8 novembre in via Scalabrini 19 con lo spettacolo umoristico di Claudia Penoni e si abbasserà esattamente sei mesi dopo con Remind/Rewind degli Eccentrici Dadarò.

“Rido, sogno e volo Sono un invito alla scoperta di un universo artistico multiforme e appassionante – spiega Allegra Spernanzoni, in rappresentanza di Manicomics Teatro -. La rassegna non si limita solo all’intrattenimento, ma vuole essere un momento di riflessione per tutte le età”. L’iniziativa culturale è stata presentata nella mattinata di martedì 22 ottobre all’interno dello storico Palazzo Rota Pisaroni.

“Teniamo molto a questa rassegna perché rappresenta un punto di riferimento culturale per l’intero territorio – le parole di Elena Uber, coordinatrice della commissione Welfare della Fondazione di Piacenza e Vigevano -. Stiamo parlando di un teatro di comunità capace di coinvolgere attraverso temi importanti, alle volte delicati, ma trattati con leggerezza e spensieratezza”.

I protagonisti

La responsabilità di iniziare al meglio la sesta edizione della rassegna sarà tutta sulle spalle di Claudia Penoni, attrice e cabarettista conosciuta dal grande pubblico grazie alle sue esibizioni a Zelig: “La mia sarà una performance ricca di spunti tratti dalla quotidianità, capace di divertire e coinvolgere il pubblico attraverso situazioni in cui ognuno può facilmente riconoscersi, un concentrato di ironia che prende ispirazione dalle piccole cose della vita di tutti i giorni”.

Alla sezione “Rido” appartengono le performance di Lucia Pradelli, in arte Golden Din Din (in scena il 1 febbraio), e Maurizio Sesenna (7 marzo): “Il mio spettacolo – commenta Golden Din DIn – si intitola “Dio è femmina”, e nasce da una riflessione provocatoria che desidero portare in scena per stimolare il dibattito e il dialogo tra i sessi”. Sesenna proporrà invece le sue “Canzoni stonate”: “Porterò sul palco il primo repertorio di Gaber, Guccini, Piero Ciampi, con l’accompagnamento al pianoforte di Salvatore Vanella”.

Paolo Pisi e Mauro Caminati hanno definito le sezioni “Volo” e “Sogno”: “Nella categoria “Volo” – chiarisce Pisi – il pubblico avrà l’opportunità di ammirare spettacoli acrobatici di grande impatto”. Tra i protagonisti di questa sezione spicca El Grito, una delle prime e più importanti realtà italiane del circo contemporaneo. “Con ‘Sogno’ – conclude Caminati – ci indirizziamo alle famiglie e ai più piccoli, con spettacoli pensati per coinvolgere e far sognare tutti”.