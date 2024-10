“Scarpette Rosse”, su Telelibertà il film “Furore” diretto da John Ford

Questa sera alle 21.00 “Scarpette Rosse”, il format di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Furore” un film del 1940 diretto da John Ford, tratto dall’omonimo romanzo di John Steinbeck, vincitore del Premio Pulitzer. Siamo davanti a un capolavoro del cinema, diretto da uno dei più importanti registi della storia, a cui tutti i grandi cineasti sono in qualche modo debitori. Costretti ad abbandonare le loro terre a causa della siccità, i Joad, coltivatori dell’Oklahoma, guidati da Tom, interpretato da Henry Fonda, decidono di trasferirsi in California, dove sembra esserci lavoro per tutti. Attraverso la loro storia, il film racconta la tragedia della grande depressione americana, che ebbe conseguenze disastrose soprattutto in agricoltura, lasciando sul lastrico una moltitudine di contadini privati.