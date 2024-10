Elezioni regionali, sorteggiati i 440 scrutatori per i 107 seggi cittadini: l’elenco completo

Sono stati sorteggiati questo pomeriggio, 25 ottobre, i 440 scrutatori che presteranno servizio nei 107 seggi cittadini in occasione delle elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Gli scrutatori dovranno rendersi disponibili nella giornata di sabato 16 novembre dalle 15.30 fino al completamento delle operazioni preliminari, domenica 17 dalle 6.45 alle 23 per gestire l’accesso dei votanti, lunedì 18 dalle 6.45 alle 15 per consentire la riapertura dei seggi agli elettori e successivamente, senza interruzioni, per lo spoglio delle schede, sino a conclusione dell’attività di scrutinio e chiusura del seggio.

Coloro che accettano l’incarico di scrutatore (in allegato gli elenchi in ordine alfabetico e di sezione) devono ritirare la nomina presso l’ufficio elettorale al 1° piano della sede di via Beverora 57, a partire da sabato 26 ottobre ed entro sabato 9 novembre.

Questi gli orari di accesso: dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18, il sabato dalle 8.15 alle 12.15. Occorrerà portare con sé la richiesta di accreditamento del compenso completa di codice Iban, sull’apposito modulo che verrà reso disponibile anche tramite il sito web comunale.

Le eventuali rinunce devono essere comunicate all’indirizzo PEC [email protected], che può ricevere messaggi anche da caselle di posta elettronica non certificata.

Per qualsiasi informazione si può contattare l’ufficio elettorale del Comune di Piacenza ai numeri: 338-4301261 o 338-4303768, scrivendo inoltre a [email protected].

GLI SCRUTATORI ELENCO 1

GLI SCRUTATORI ELENCO 2