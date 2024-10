“Gear Up!”, Telelibertà entra nelle officine auto con un nuovo format

Con Telelibertà alla scoperta della passione e del lavoro che animano le più importanti officine di auto. “Gear Up!” è il nuovo format tv che debutterà sabato 26 ottobre alle ore 12,30 sul canale 76 del digitale terrestre.

Ogni weekend, per cinque settimane, il conduttore Cristhian Greco accompagnerà i telespettatori “dietro le quinte” di un settore fantastico popolato da decine di appassionati di auto, muscle car e varianti di stile. Ma anche di piloti e influencer come Elena Zaniol, drifter professionista e grande personalità del mondo dei motori. “I lettori del quotidiano Libertà mi conoscono per le due rubriche settimanali targate tuttotek.it, ora sono felicissimo di approdare su Telelibertà”, esordisce Greco che in tv avrà come compagna di viaggio la collega Narcisa Zanca.

“È un’esperienza esaltante, frutto di un notevole lavoro di équipe. Ho sempre lavorato come videomaker per i contenuti di tuttotek. it, ora con “Gear Up!” passo davanti alla telecamera e devo ammettere che è molto divertente”, sorride Greco.

L’incontro tra il super esperto Cristhian e la neofita Narcisa è il punto di forza del format, ma ovviamente i riflettori saranno tutti puntati sulle officine, una diversa ad ogni puntata, al ritmo della immagini realizzate da Marco Potenza. « Non voglio rovinare la sorpresa, ma nel nostro viaggio “su di giri” incontreremo personaggi pazzeschi», prosegue Greco. Autentici geni in grado, con la loro passione, di compiere miracoli come restaurare auto d’altri tempi, oppure riportare in vita un motore dato per spacciato.

“Le officine ci hanno spalancato le porte e credo che il viaggio potrà proseguire a lungo. “Gear Up!” d’altronde nasce dalla voglia di mostrare tutto quello che normalmente non si vede del mondo delle auto. Oltre a raccogliere le storie di uomini e donne mossi da una passione incommensurabile, su Telelibertà racconteremo la storia dei più grandi drifter italiani in attività, senza dimenticare le auto elettriche e la community Tesla, riuscendo con loro anche a vivere l’emozione di una gara full electric”.