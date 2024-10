I “Caleidoscopi”: lo spettacolo del liceo Colombini in scena al President

Al Teatro President di Piacenza in via Manfredi 80, lunedì 28 ottobre alle 18.30 andrà in scena lo spettacolo “Caleidoscopi”, per la regia di Samantha Oldani.

Gli attori saranno proprio gli studenti del liceo Colombini, coinvolti nel progetto “Sui Generis” guidato dall’associazione Favellarte.

La rappresentazione sarà la base e il fulcro di partenza dell’evento “Orgoglio e pregiudizi”, aperto gratuitamente al pubblico e promosso dal Comune di Piacenza, in collaborazione con il Tavolo sulle Politiche di Genere.

A condurre il dibattito alla fine dello spettacolo saranno Serena Groppelli e Nicoletta Corvi che, a partire dalle parole chiave che i presenti scriveranno in forma anonima su un foglietto, leggeranno e discuteranno dei luoghi comuni e dei preconcetti.

“Crediamo sia importante – sottolineano le amministratrici comunali Corvi e Groppelli – riflettere su questi temi, purtroppo presenti e attuali anche nella società contemporanea, coinvolgendo innanzitutto i giovani. Combattere gli stereotipi vuol dire utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione per contrastarli e il modo in cui possiamo trovare la forza, collettivamente e dentro di noi, per reagire”.