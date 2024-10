Parità di genere, studenti in stage si occuperanno del percorso di certificazione

Il successo? È un posto al tavolo. “Success is a seat on the table” è una frase che l’autrice Lilly Singh ha utilizzato in uno dei suoi interventi per parlare di parità di genere.

La sede di Piacenza dell’Università Cattolica ha ripreso la frase per il titolo dell’incontro di avvio del corso di Gestione delle risorse umane della facoltà di Economia e Giurisprudenza tenuto dalla docente Franca Cantoni: il pomeriggio è stato realizzato in collaborazione con Confapi Industria Piacenza, Soroptimist International e Cdg.

“Il mancato coinvolgimento delle donne al “tavolo” cosa rappresenta in termini concreti? – esordisce il preside di facoltà Marco Allena – significa tarpare almeno il 50 per cento delle possibilità che come società potremmo avere in termini di competenze, capitali, necessità e invenzione. Si parla di diritti di tanti, ma spesso le donne finiscono in fondo alla classifica”.

A fargli eco è stata anche la presidente di ConfapiD Piacenza Barbara Boselli: “Nel gruppo siamo oltre 50 associate che si impegnano fortemente nell’ambito della parità, Con la Cattolica abbiamo messo a punto un progetto: saranno dieci studenti dell’ateneo a fare gli stage nelle nostre aziende, occupandosi del percorso di certificazione di parità”.

“C’è un’attenzione crescente soprattutto alla certificazione della parità di genere – sottolinea Cantoni a cui sono spettate le conclusioni insieme alla vicedirettrice di Confapi Industria Piacenza Marika Lusardi – certificazione che non è un semplice “bollino”, ma una conditio sine qua non per accedere ad alcuni bandi. Ci sono poi aziende che per tanti motivi non potranno arrivare alla certificazione anche per il numero di lavoratori uomini che contano, ma che rappresentano comunque degli esempi virtuosi”.

Da parte sua Elena Vincini, presidente Soroptimist Piacenza, sottolinea che “occorre una cultura per fare crescere una vera parità di genere e rendere le donne partecipi dell’attività aziendale”.

Un esempio è nelle aziende presenti all’incontro: Centro Berni Odontoiatria e Medicina, Gas Sales e Bolzoni rappresentante da Melissa Secchi, Susanna Curti e Luciana Manco. Presenti anche Enrica Gemmi dello Studio Campagnoli Cdg Service e la vicepresidente nazionale di Soroptimist Tunia Gentili.