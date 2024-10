Cena benefica per la Croce Rossa: evento solidale nella chiesa di Sant’Agostino

Il 29 novembre, alle ore 20.00, si svolgerà una cena benefica in favore della Croce Rossa presso l’ex chiesa di Sant’Agostino, un evento che promette di riunire circa 400 ospiti. L’iniziativa è stata organizzata da Massimo Fellegara ed Eleonora Stavar, con il supporto di alcuni sponsor privati.

La presentazione della cena si è tenuta nella suggestiva cornice di Sant’Agostino, alla presenza di Enrica De Micheli, titolare della struttura, Giuseppe Colla, presidente della Croce Rossa di Piacenza, Ivana Casotti, referente dell’area sociale, e Valter Bulla.

“L’evento, che sarà presentato dalla giornalista di Telelibertà Marzia Foletti, nasce nell’anno in cui Croce Rossa celebra 160 anni dalla fondazione – spiegano gli organizzatori – così abbiamo pensato di proporre una serata benefica che potrà dare una mano all’associazione”.

Non a caso la serata si svolge in Sant’Agostino, una ex chiesa che prima di diventare galleria d’arte ha avuto una lunga storia: nel 1734 infatti divenne anche ospedale militare.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 334/5346488.