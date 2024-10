“In famiglia”su Rai 5: in onda il cortometraggio parte del progetto di XNL Piacenza

Martedì 29 ottobre alle 23.30 su Rai 5 andrà in onda “In famiglia“, il cortometraggio diretto da Giorgio Diritti, realizzato nell’ambito del corso di alta formazione “Fare Cinema” della Fondazione Fare Cinema. Questa iniziativa è ora parte del progetto più ampio “Bottega Xnl”, guidato da Paola Pedrazzini presso il Centro per le Arti Contemporanee Xnl di Piacenza.

“In famiglia” è un’opera che offre uno sguardo unico dei bambini sul mondo degli adulti, ed è inclusa nel programma “In corto d’opera”, dedicato a cortometraggi di registi noti e emergenti. Il progetto è stato promosso dalla Direzione cinema e serie tv della RaiI, in collaborazione con Rai Cinema e il Centro Sperimentale di Cinematografia, e ha visto l’inclusione di altre opere significative come “Se posso permettermi” di Marco Bellocchio e “Welcome to Paradise” di Leonardo Di Costanzo.

Girato a Bobbio con l’aiuto di corsisti selezionati da un bando nazionale, “In famiglia” è stato presentato come evento speciale al Taormina Film Fest 2022.

La trama ruota attorno a Susanna, una bambina che, mentre trascorre il tempo da sola con il suo smartphone, inizia a riprendere i litigi dei genitori, esplorando il confine tra gioco e realtà. Il cortometraggio, prodotto da AranciaFilm in collaborazione con Rai Cinema, è stato sostenuto dal Fondo per l’Audiovisivo della Regione Emilia-Romagna.