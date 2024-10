Piacenza 2030: nuovi bandi per il sostegno alle generazioni giovani

A Piacenza sono stati lanciati dall’amministrazione comunale due nuovi bandi, “UAU PC!” e “Giovane Città Futura“, per promuovere il talento e la creatività dei giovani under 35. Le iniziative, parte del progetto Piacenza 2030, saranno presentate il 7 novembre alle 18.00 presso Spazio 2 in un incontro informativo aperto a tutti gli interessati.

Il bando “UAU PC! L’Arte Urbana Unisce Piacenza” è alla sua seconda edizione e mira a sostenere progetti di street art come strumento di riqualificazione urbana. Co-finanziato dal Ministero dell’Interno, il bando mette a disposizione 30.000 euro, di cui 4.000 per la comunicazione. Possono partecipare associazioni ed enti del terzo settore in collaborazione con artisti, locali e non, con scadenza fissata per il 22 novembre. Le opere dovranno riflettere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, con particolare attenzione alla partecipazione dei giovani nella scelta dei progetti.

Il secondo bando, “Giovane Città Futura”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, scade il 25 novembre e prevede un budget di 58.000 euro. Questa iniziativa si concentra sulla sostenibilità e sul protagonismo giovanile, mirando a promuovere benessere e stili di vita sani nella città universitaria di Piacenza. Saranno premiate le proposte che stimoleranno la partecipazione giovanile e la coesione sociale nei quartieri, con particolare attenzione a progetti inclusivi per i giovani in situazioni di svantaggio.

Per tutto il periodo di apertura dei bandi è a disposizione il Servizio Piacenza Giovani,

all’indirizzo [email protected] .