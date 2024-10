Progetto emergenza guerre di Unicef: il concerto al conservatorio Nicolini

Al conservatorio Nicolini di Piacenza, il concerto andato in scena domenica 27 ottobre ha riscosso molti applausi da parte del pubblico presente in sala, che ha apprezzato i quindici momenti musicali eseguiti dagli studenti dell’università piacentina dedicati al progetto emergenza guerre di UNICEF, a cui sono state devolute le offerte raccolte.

In sala era presente anche il gruppo di musica d’insieme dei corsi di avviamento del Nicolini formato dai più giovani, “un simbolo di speranza per i coetanei colpiti dalla guerra”.

Ad aprire il programma, che ha spaziato dalla musica elettronica a quella classica, dal jazz alle colonne sonore omaggiando la musica eseguita dagli studenti, il presidente del conservatorio Massimo Trespidi e la presidente di Unicef Piacenza Lidia Pastrorini.

“La vicinanza ai ragazzi è la cifra che più ha contraddistinto il mio mandato, e anche in questo momento credo sia giusto ascoltare la voce di tanti ragazzi e bambini che potrebbero non avere un futuro perché sopraffatti dalle guerre degli adulti – ha affermato la direttrice uscente Maria Grazia Petrali sul palco, dopo aver ricevuto in dono dalla presidente di Unicef Piacenza Pastorini due pigotte ‘liriche’ – La nostra musica per aiutarli sarà sicuramente una goccia nell’oceano, ma con la preziosa collaborazione di Unicef sappiamo che il frutto del nostro impegno potrà significare molto per qualcuno la cui voce ora è soffocata dalle bombe”.