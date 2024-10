“Scarpette rosse”, stasera il film “Stella Solitaria” con Clark Gable e Ava Gardner

Questa sera alle 21 “Scarpette Rosse”, il format di Telelibertà dedicato al cinema del passato, ha in programma “Stella Solitaria” un film del 1952 diretto da Vincent Sherman e interpretato da Clark Gable e Ava Gardner.

Nel 1845 il Texas non fa ancora parte della Confederazione degli Stati Uniti. Nel paese le opinioni sono diverse: c’è chi desidera l’annessione e chi propende per l’indipendenza. Di fronte al pericolo di un conflitto armato, l’ex presidente della Confederazione Andrew Jackson decide di fare un tentativo pacifico per arrivare all’annessione. È a questo punto che arriva l’avventuriero Deveraux Burke (interpretato da Gable), che riceve l’incarico di favorire l’annessione del Texas